СМИ узнали, сколько Миколенко зарабатывает в Эвертоне

14 августа 2022 , 17:58
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Источник:

Spotrac

Известный портал сообщил, сколько зарабатывает Виталий Миколенко в Эвертоне. Украинец получает 32 115 фунтов стерлингов в неделю.

Какая зарплата у Миколенко

По информации источника, Виталий получает 32 115 фунтов стерлингов в неделю (около 38 000 евро). За 5 лет контракта игрок сборной Украины заработает 8,35 миллионов фунтов (почти 10 миллионов евро).

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Годовая зарплата футболиста составляет 1,67 миллиона фунтов (около 1,98 миллиона евро).

Хотя ранее сообщалось, что украинский защитник будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю (69 097 евро).

Кстати говоря. Виталий выступает за Эвертон с января 2022 года. За его трансфер "ириски" заплатили 23,5 миллиона евро Динамо.

Эвертон проиграл Астон Вилли

  • "Ириски" потерпели второе поражение в двух матчах АПЛ в этом сезоне. После проигрыша от Челси неделю назад команда Фрэнка Лэмпарда 13 августа на выезде проиграла Астон Вилли Стивену Джеррарду. Николай вышел в основе Эвертона на матч и провел на поле все 90 минут.
  • Матч прошел на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме, который является домашней ареной Астон Виллы. Хозяева поля обыграли гостей со счётом 2:1.
  • Напомним, что недавно команда украинца представила новый комплект амуниции в сине-желтом цвете.
Автор: Дарина Жданович