"Никто не просил квалифицироваться в ЛЧ": главный тренер Челси о целях на новый сезон
Источник:Бен Джейкобс
Энцо Мареска прокомментировал цели клуба в новом сезоне. В частности он рассказал о задачах, которые стоят перед ним и командой от руководства.
В конце сезона-2023/2024 Челси официально объявило об уходе Маурисио Почеттино. Уже впоследствии вместо него назначили Энцо Мареску.
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Задачи Челси на новый сезон
Главный тренер "пенсионеров" отметил, что перед командой не стоит задача попасть в еврокубки или оказаться среди лучших.
Никто из клуба не просил меня квалифицироваться в Лигу чемпионов в этом году. Никто не говорил, что мы должны финишировать в четверке лучших. Они говорили, что мы должны быть конкурентными. Шаг за шагом,
– рассказал Энцо Мареска.
Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 Челси заняло 6-ю позицию в турнирной таблице.