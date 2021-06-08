Украина или Россия – какая футбольная сборная сильнее

Сборные Украины и России по футболу давно не играют друг против друга матчи. Но в 2021 году обе команды могут пересечься на футбольном поле. Накануне вероятного матча мы решили сравнить обе сборные.

Лучшие и дорогие

Начать сравнение стоит с места в рейтинге ФИФА. По состоянию на 7 июня сборная Украины разместилась на 24-м месте. Сборная России далеко позади – 38-а. Хотя в свое время россияне были третьими в рейтинге (в апреле 1996 года). Лучшее достижение Украины – 11 место, куда мы поднялись после удачного выступления на чемпионате мира 2006 года, где мы дошли до четвертьфинала.

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Лучше мы россиян и в стоимости игроков. Transfermarkt оценил сборную Украины в 197,2 миллиона евро. Зато сборная России оценена в 190,8 миллиона евро, и разместились сразу за нами.

Самый дорогой украинский футболист Руслан Малиновский с итальянской Аталанты – 30 миллионов евро. Среди россиян – Александр Головин, которого оценили в 28 миллионов евро.

Два следующих украинца в рейтинге – Александр Зинченко и Виктор Цыганков – стоят по 25 миллионов евро. А четвертый среди украинцев Виталий Миколенко – 17 миллионов евро. Зато второй среди россиян Марио Фернандес – 16 миллионов евро.

Единственное, в чем преобладают россияне украинцев – в количестве участия в чемпионатах Европы и мира. И в результатах на турнирах. Но тут стоит отметить, что сборную Украины в 1992 году не допустили к отбору на чемпионат мира 1994 года, в отличие от России.

Россия выступит шестой раз на чемпионате Европы. Украина – лишь третий. Лучший показатель россиян – выход в полуфинал Евро-2008. Украинцы ни разу не вышли из группы.

Могут ли сборные Украины и России сыграть друг против друга

После начала военной агрессии России в отношении Украины (аннексия Крыма, украино-российская война на Донбассе), УЕФА разводит украинские и российские клубы и сборные во время жеребьевки. С тех пор наши футбольные команды нигде не пересекались.

В 2018 году, когда Россия была хозяином чемпионата мира, рассматривался вариант, что Украина откажется от участия в турнире, если получит право там выступить. Но украинцы проиграли решающий матч Хорватии, и не попали на Мундиаль.

Что касается сборной Хорватии, то "клетчатые" в итоге стали серебряным призером турнира. В четвертьфинале хорваты выбили именно сборную России, после чего начался скандал с лозунгом "Слава Украине!" , которую произнес хорватский защитник Домагой Вида после матча.

И все же на Евро-2020 сборные Украины и России таки могут пересечься, как бы ни старались в УЕФА. Однако, произойдет это не быстрее стадии четвертьфинала. Но для этого надо, чтобы обе сборные вышли из своих групп и прошли 1/8 финала.

Украина выходит с первого места группы C, а Россия занимает второе место в группе B. Оба проходят своих соперников в 1/8 финала. И тогда они сыграют между собой в четвертьфинале в Баку 3 июля.

Россия выходит с первого места, Украина – со второго. Выигрывают в 1/8 финала. В четвертьфинале они сыграют в Мюнхене 2 июля.

Есть еще варианты матчей в полуфинале, и, конечно, в финале.

Предварительные матчи между сборными Украины и России

Сборные Украины и России между собой сыграли лишь дважды. Это было еще в 1998 и 1999 годах в отборе на чемпионат Европы 2000 года.

Первый официальный матч между этими сборными состоялся 5 сентября 1998 года. Тогда в киеве победу праздновали украинцы со счетом 3:2. За нашу команду отметились Попов, Скаченко и Ребров.

А вот второй матч в Москве запомнился футбольным болельщикам обеих стран. Эта игра состоялась 9 октября 1999 года. Обеим командам нужна была победа. Сборная Украины в таком случае занимала первое место и выходила напрямую на Евро-2000. Россияне в случае победы обходили украинцев и играли бы в стыковых матчах. Ничья тоже была в пользу Украины.

Подлили масло в огонь газета "Советский спорт". В день матча газета вышла с заголовком на главной странице "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!". Вот только шрифты для заголовка выбрали так, что все это читалось как "Бей хохлов, спасай Россию!".



Скандальная обложка газеты "Советский спорт" / Фото sports.ru

Матч выдался довольно напряженным. На 75-й минуте россиянам удалось забить гол. А на 87-й минуте произошло то, что вошло в историю украинского футбола. Андрей Шевченко пошел исполнять удар со штрафного. И после навеса российский голкипер Александр Филимонов будто и поймал мяч, но впустил его в ворота. Украина в итоге сыграла вничью и вышла в плей-офф квалификации, обойдя россиян.

Видео гола Шевченко в ворота Филимонова