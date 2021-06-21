Представляем соперника: сборная Австрии сыграет против Украины на Евро-2020

Сборная Украины третий матч группового этапа Евро-2020 сыграет против сборной Австрии. Все, что стоит знать об этой команде – в материале Спорт 24.

Участие в чемпионатах Европы

Сборная Австрии в третий раз играет на чемпионатах Европы. Как и сборная Украины. И как "сине-желтые", впервые на европейское первенство команда пробилась как хозяин турнира в 2008 году (украинцы – в 2012 году). Общим является и то, что ни разу австрийцы и украинцы не выходили в плей-офф.

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Немецкое представительство

Сборная Австрии на Евро-2020 взяла 26 игроков. И только двое из них представляют внутренний чемпионат. 20 игроков – из немецкой Бундеслиги.

Это отмечено и на цене сборной. Издание Transfermarkt оценивает австрийцев в 320 миллионов евро. Цена украинской сборной – 197 миллионов евро.

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Главная звезда

Это Давид Алаба. 28-летний игрок может сыграть как на позиции центрального или левого защитника, так и в полузащите. За сборную он сыграл 83 матча, в которых отличился 14 раз.

Алаба 11 лет выступал за немецкий Баварию – 281 матч, 22 гола, 10 побед в чемпионате Германии и дважды – в Лиге чемпионов. Но с 1 июля 2021 года Алаба станет игроком испанского Реала. Туда он перешел свободным агентом.

"Он прекрасно контролирует мяч, является настоящим мастером острых передач, причем часто они становятся голевыми. Безупречно выполняет кроссы и разрезные пасы. Его слабыми местами считаются игра головой и выполнения подкатов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 55 миллионов евро", – расхваливает игрока сайт Украинской ассоциации футбола.

Предыдущие матчи

Сборные Украины и Австрии между собой сыграли лишь дважды. В обоих случаях это были товарищеские игры.

Именно сборная Австрии сыграла первый матч на "Арене Львов". 15 ноября 2011 года Украина победила со счетом 2:1. победный гол Девич забил 90+2 минуте, когда украинцы играли в меньшинстве.

Уже через полгода в июне 2012 года австрийцы взяли реванш со счетом 3:2. Дублем в этом матче отметился Арнаутович, который до сих пор выступает за сборную.