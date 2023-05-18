Ряд украинских спортсменов 18 мая решил продемонстрировать свои вышиванки в социальных сетях. Некоторые остались немногословными, а другие решили выразить свои эмоции, сообщает 24 Канал.

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Код нашей нации

Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину и тройном прыжке, выложила парные фото со своим мужем Михаилом. Бех-Романчук и добавила краткое описание к фотографиям и поздравления: "Вышиванка это не просто одежда, это код нашей нации! С Днем вышиванки друзья!". Фото получились действительно милыми.

Марина со своим мужем/инстаграм Бех-Романчук

Анна Рыжикова – украинская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на 400 м и беге на 400 м с барьерами, решила сама покрасоваться своим прекрасным нарядом. Рыжикова также поздравила украинский народ с праздником и поделилась своим хобби, отметив сложность, важность и ответственность вышивки.

С Днем Вышиванки! Горда, что мы сохраняем традиции национальной одежды. Я и сама люблю вышивать, но рубашка – очень тяжелая и кропотливая работа, может, когда-нибудь осмелюсь, но пока, это только хобби и вышиваю только картинки. Самая большая и красивая моя работа, которой я горжусь, это рушник, вышитый на собственную свадьбу. Считается, что в орнаменте закодирована судьба семьи,

– написала Рыжикова.

Анна Рыжикова / инстаграма легкоатлетки

А вот Александр Усик и Олег Верняев оказались довольно немногословными. Украинские спортсмены также в социальных сетях похвастались своими нарядами. У боксера рубашка оказалась весьма нестандартной, на которой вышито стихотворение Тараса Шевченко.

Олег Верняев / инстаграм спортсмена

Александр Усик со своей женой / инстаграм боксера

К флешмобу также подключился Виталий Кличко. Стоит отметить, что бывший боксер, так как и его коллега по цеху, похвастался не менее уникальной вышиванкой, которая символизирует нынешние украинские реалии. Кличко, конечно же, добавил к своему фото и патриотический текст: "Вышиванка, как признак украинской души, тоже переживает переосмысление. Вместе с украинским народом. Выстоим и победим! С Днем вышиванки! Слава Украине!"

Виталий Кличко / фейсбук спортсмена

Не забыла продемонстрировать свой стильный наряд и Элина Свитолина. Теннисистка выставила фотографию, на которой она позирует вместе с Сергеем Стаховским. Подходящий текст подчеркнул фото: "Сегодня праздник нашей идентичности, культурный код нации и уникальный оберег каждого украинца! Давайте чтить наши традиции".

Елина Свитолина и Сергей Стаховский / фейсбук теннисистки