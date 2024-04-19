Отыграла 5 матчболов: Костюк в огненном поединке победила финалистку Australian Open-2024

В четверг, 18 апреля, состоялись матчи 1/8 финала турнира серии WTA 500 в Штутгарте. Закрывал эту стадию поединок между Цинь Вэнь Чжэн и Мартой Костюк.

Цинь Вэнь Чжэн – Марта Костюк 1:2 (2:6, 6:4, 5:7)

Соперницы во второй раз встречались в очном противостоянии. Украинка взяла реванш за прошлогоднее поражение на турнире WTA 1000 в Монреале, пишет 24 Канал.

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В первом сете Марта Костюк полностью доминировала на корте. Она сделала два брейка на старте и в концовке партии, не позволив сопернице ни разу дойти даже до брейк-поинта.

Второй сет прошел в более напряженной борьбе. Стартовые 8 геймов соперницы забирали свою подачу, хотя и было немало брейк-поинтов, но решающим стал девятый. В нем седьмая ракетка мира сделала первый для себя брейк в поединке, после чего успешно подала на сет и сравняла счет в матче.

В решающей партии действующая финалистка Открытого чемпионата Австралии сразу сделала брейк и удерживала это преимущество в течение почти всего сета, уверенно забирая свою подачу. В десятом гейме первая ракетка Китая подавала на матч и имела 5 матчболов, однако украинка на характере их отыграла.

Как Марта Костюк сравняла счет в третьем сете: смотрите видео

После этого Марта взяла свою подачу и сделала еще один брейк, который позволил завоевать сверхтяжелую победу.

В течение матча украинка сделала 3 эйса при 8 двойных ошибках, реализовала 4 из 14 брейк-поинтов и выиграла 13 из 15 геймов на своей подаче. Поединок длился 2 часа 42 минуты.

. Этот триумф стал пятым для Марты Костюк над соперницей из топ-10 мирового рейтинга.

Отметим, что в четвертьфинале турнира в Штутгарте Марта Костюк встретится с третьей ракеткой мира Коко Гофф. До этого теннисистки дважды встречались между собой и американка одержала обе победы со счетом 2:1. Поединок состоится 19 апреля и начнется не раньше 19:30.