В футбол играют головой: как сборная Украины прибегла к "афере", пряча игрока от итальянцев

Триумф сборной Украины на молодежном чемпионате мира-2019 команда полностью заслужила. Однако "сине-желтые" прибегли и к уловкам.

На юношеском Мундиале в Польше украинцев были вынуждены воспользоваться ситуацией, подаренной им судьбой. Героем "аферы" стал Денис Попов.

Достойно внимания Мой дом с краю – ничего не знаю: экстренер сборной Украины продолжает чествовать игроков из РФ

Креатив взял свое

В полуфинале молодежного турнира сборную Украины ожидал сверхсложный поединок против итальянской команды. Накануне "сине-желтые" оказались сильнее сборной Колумбии (1:0). В том матче Денис Попов получил повреждение, символизирующее о том, что лидер команды (на тот момент забил 3 гола в роли центрбека на турнире) пропустит сверхважный матч. Однако характер обернулся к Украине лицом. Подаренным судьбой шансом "сине-желтые" решили хитро воспользоваться.

Прямо скажу – после матча с Колумбией все опустили головы (из-за травмы Попова). Сидели в столовой, расстроены. Приезжает Попов с врачом, говорит мне: "Васильевич, кости цели. Я готов, буду играть буду". Я его обнял, поцеловал. Я ему сразу сказал, что никому ничего не говорим,

– рассказал на тот момент главный тренер юношеского коллектива Александр Петраков.

Сборная Украины тогда жила бок о бок с итальянцами, поэтому Попов получил интересную задачу – скрываться от представителей своего оппонента, поскольку он должен играть роль травмированного. На тренировке украинцы решили сделать все хитро. Денис получил новое руководство – сначала на газон со всеми не выходить, поскольку первые 15 минут журналисты побудут, а потом пойдут. Разминку Попов сделал сам, а когда все разошлись, он присоединился к остальной команде. Роль травмированного он сыграл на ура и неожиданно для всех появился в полуфинальном матче.

Попов вышел в старте на матч с "лазурной командой". Когда украинцы вели со счетом 1:0, Италия смогла отличиться в конце матча, однако VAR отменил взятие ворот именно из-за фол, который соперники совершили на Попову. Затем, на 79-й минуте, Денис получил вторую желтую и был удален с поля. Ту игру "сине-желтые" так и выиграли 1:0. Защитник все же пропустил важный матч, поскольку в финале не сыграл из-за дисквалификации, однако тогда Украина смогла справиться с Южной Кореей (3:1) без своего лидера, подняв титул над головой, а вот как бы сложился матч с Италией без Попова – неизвестно.

Новым обладателем молодежного Кубка мира стала сборная Уругвая, которая в финале одолела итальянцев. Бронзовым призером соревнований стала сборная Израиля, которую матчи за третье место оказалась сильнее Южной Кореи.