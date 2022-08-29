Как Цуриков забил невероятный победный гол на 90+2 минуте в прыжке из-за пределов штрафной: видео
29 августа 2022 , 20:04Читати новину українською
Гол Андрея Цурикова принес победу Александрии над Минаем. Его игрок забил перед самым финальным свистком.
Андрей Цуриков забил во втором матче подряд за Александрию. И снова его гол приносит победу команде.
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В предыдущем матче Цуриков забил гол в ворота Ингульца в дерби. А 29 августа отличился в воротах Минаю.
При этом забил полузащитник на 90+2 минуте матча. И произошло это через минуту после того, как команде из Закарпатья удалось сравнять счет.
Цуриков принял отскок мяча за пределами штрафной, и решил пробить в касание в прыжке. Мяч влетел под перекладину ворот. Бандура же дотянуться до мяча не смог.