Украинец Александр Зинченко провел пять успешных лет в Манчестер Сити с 2017 по 2022 год. Хавбек близко сдружился с несколькими манкунианцами, среди которых был и Кайл Уокер.

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Романы на стороне

У самого 33-летнего британца в последние годы возникает немало проблем в личной жизни. Кайл в свои 17 познакомился с девушкой Энни Килнер в родном Шеффилде.

У пары сложились крепкие отношения, но женились они только после 12 лет отношений в 2021-м. Впрочем, в официальном браке они пробыли недолго, ведь Энн сообщила СМИ о разводе с Кайлом.

Оказалось, что Уокер несколько раз был пойман на романах на стороне. Еще в 2019-м пара на время разошлась после заявлений от телеведущей Лоры Браун, что у нее были интимные отношения с Кайлом в автомобиле.

Впоследствии англичанин заслужил извинения от Килнер, но в 2023-м Уокер снова оказался в эпицентре скандала. В этот раз известная модель Лорин Гудман заявила, что она беременна от Уокера.

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Оставила футболиста без дома

Наверное, именно это стало последней каплей в терпении жены игрока. Что интересно, СМИ сообщают, что Энн выселила Кайла из его шикарного особняка, который оценивают в 3,5 миллиона фунтов.

Уокер пришлось снимать отдельное жилье, хотя в его доме были бассейн с водопадом, гидромассажная ванна, футбольное поле и другие удобства. Отметим, что Кайл и Энн воспитывают троих детей, оставшихся после развода с матерью.

Стоит отметить, что проблемы в личной жизни не мешают Уокеру показывать игру топ-уровня. Через пять лет в МанСити правый защитник выиграл 16 трофеев, среди которых пять чемпионств в АПЛ и победа в Лиге чемпионов.

Справка. В этом сезоне Кайл наиграл уже 27 матчей, отличившись двумя ассистами. Манкунианцы же вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а в АПЛ после 20 туров идут третьими. Подопечные Гвардиолы на пять очков отстают от лидера Ливерпуля, но имеют игру в запасе.