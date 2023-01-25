Брюгге отпустило провального конкурента Яремчука: тот играл еще хуже, чем украинец

Бельгийский клуб не собирается держать в своей команде балласт. Футболистам, которые не могут себя зарекомендовать в команде, указывают "на двери".

Одним из таких футболистов в составе Брюгге стал нападающий Кайл Ларин. Бельгийский клуб решил не держать незабивного форварда и попрощался с 27-летним футболистом из Канады.

Вот так Одноклубник Малиновского стал жертвой грабителей: его дом ограбили во время матча

Минус один конкурент для Романа

Канадец следующие шесть месяцев будет играть в аренде в испанском Вальядолиде. По окончании сезона Ларин может возвратиться в Бельгию. Однако в арендном соглашении есть опция выкупа футболиста.

Кайл Ларин был одним из претендентов на позицию украинца Романа Яремчука, который тоже, к сожалению, не поражает голевым чутьем в футболке Брюгге. Однако тренерский штаб не выгоняет из команды украинского форварда.

Контракт Ларина с Брюгге рассчитан до конца июня 2025 года. Нападающий выступает за бельгийский клуб с июля 2022 года, когда перешел в статус свободного агента из турецкого Бешикташа. Но пользы новой команде почти не принес.

Изгнанный в Испанию футболист сыграл за Брюгге в текущем сезоне 15 поединков, в которых забил всего один гол. В сравнении, Яремчук отличился 2 мячами в 21 поединке и отдал 3 результативных передачи.

После этого ухода, кроме Яремчука, под рукой тренерского штаба Брюгге есть еще два футболиста, играющих на позиции нападающего – Ферран Ютгла Бланш (10 голов и 7 ассистов в 29 матчах) и Даниэль Перес (ноль матчей за основу).

После 22 туров Брюгге идет на 5-м месте в Лиге Жупиле, имея в своем активе 37 очков.

В следующем туре 29 января Брюгге сыграет на выезде против Зюлте-Варегема.