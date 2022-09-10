Матч Барселоны в Ла Лиге прервали из-за сердечного приступа у фаната: что произошло

Барселона и Кадис были вынуждены сделать перерыв из-за плохого состояния болельщика, которому понадобился дефибриллятор. Пауза длилась около часа.

Кадис – Барселона 0:4

Голы: Де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати, 86, Дембеле, 90+2.

В испанской Ла Лиге проходят матчи 5 тура. Центральной встречей субботы стала игра с участием Барселоны, команда Хави уехала в гости в Кадис, пишет 24 канал.

Читайте также Перед матчем Лиги конференций фанаты устроили массовую потасовку: игру перенесли на час

Каталонцы не испытывали проблем с аутсайдером группы. К 80 минутам гости забили дважды усилиями Де Йонга и Левандовски. Впрочем, игра ознаменовалась неприятным событием на трибунах.

Остановка на 50 минут

За десять минут до финального свистка арбитр остановил матч из-за плохого самочувствия одного из болельщиков. Как оказалось, у фаната случился сердечный приступ.

Мужчине оказывали помощь благодаря дефибриллятору. Игроки изрядно разволновались из-за этого. Несколько футболистов каталонцев молились о фанате на поле, а ворота Кадиса Ледесма даже помог доставить дефибриллятор на трибуны арены.

Матч Шахтера в Лиге чемпионов могут перенести из-за смерти королевы Елизаветы II

По предварительной информации, болельщик жив, однако матч не восстановили, пока он не был готов к транспортировке в машину скорой помощи. В последние минуты Барселона еще дважды забила в ворота хозяев и оформила разгромную победу - 4:0.

Видеообзор матча Кадис – Барселона:

Каталонцы сумели опередить на очко Реал и возглавить таблицу, однако у мадридцев есть игра в запасе. Они ее проведут завтра против Мальорки. Кадис проиграл все пять стартовых матчей и идет на последнем месте.