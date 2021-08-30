Качараба забил дебютный гол за Славию перед отлетом в сборную Украины

Защитник Тарас Качараба отметился голом в футболке Славии. Украинский футболист забил в чемпионате Чехии в ворота Карвины.

Украинец забил в сверхрезультативном матче

Тарас Качараба вышел в стартовом составе Славии. В конце первого тайма украинский центрбек сполна оправдал доверие тренера и вывел команду вперед.

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Гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете – 1:2. После отдыха хозяевам быстро удалось снова сравнять цифры на табло. Команды еще по одному разу отличились в противостоянии. Матч завершился боевой ничьей 3:3.

Славия поздравила Качарабу с голом: видео

Славия с 13 очками идет третьей в чемпионате Чехии. Карвина с 3 пунктами осталась 14-й.

Отметим, что Качараба отыграл весь поединок. Для него это первый гол в 8 встречах в этом сезоне. Теперь футболист отправится в расположение сборной Украины, где сможет дебютировать за главную команду страны в отборочных матчах чемпионата мира-2022.

"Сине-желтые" 1 сентября на выезде проведут встречу с Казахстаном. А уже 4 сентября в Киеве будут принимать французов – действующих чемпионов мира.