Українець забив у надрезультативному матчі

Тарас Качараба вийшов у стартовому складі Славії. Наприкінці першого тайму український центрбек сповна виправдав довіру тренера та вивів команду вперед.

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Гості пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку – 1:2. Після відпочинку господарям швидко вдалось знову зрівняти цифри на табло. Команди ще по одному разу відзначились у протистоянні. Матч завершився бойовою мировою 3:3.

Славія привітала Качарабу з голом: відео

Славія з 13 очками йде третьою у чемпіонаті Чехії. Карвіна з 3 пунктами залишилась 14-ю.

Відзначимо, що Качараба відіграв увесь поєдинок. Для нього це перший гол у 8 зустрічах у цьому сезоні. Тепер футболіст вирушить у розташування збірної України, де зможе дебютувати за головну команду країни у відбіркових матчах чемпіонату світу-2022.

"Синьо-жовті" 1 вересня на виїзді проведуть зустріч з Казахстаном. А вже 4 вересня у Києві прийматимуть французів – чинних чемпіонів світу.