К черту диктаторов и клептократов – экс-капитан сборной Финляндии о российской агрессии
24 февраля 2022 , 20:53Читати новину українською
Источник:твиттер Тима Спарва
Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв отреагировал на агрессию Российской Федерации в отношении Украины. Футболист осудил действия России.
Футболист написал в своем твиттере пост. Он подчеркнул, что нападение России ужасно не только для Украины, но и для всего мира.
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К черту диктаторов и клептократов. Какой ужасный день для Украины и мира,
– написал Спарв.
Тим Спарв: что известно о спортсмене
- Спарв – финский футболист, полузащитник национальной сборной Финляндии.
- Игрок выступает за Хельсинский клуб ГИК.
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