К черту диктаторов и клептократов – экс-капитан сборной Финляндии о российской агрессии

24 февраля 2022 , 20:53
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Источник:

твиттер Тима Спарва

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв отреагировал на агрессию Российской Федерации в отношении Украины. Футболист осудил действия России.

Футболист написал в своем твиттере пост. Он подчеркнул, что нападение России ужасно не только для Украины, но и для всего мира.

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К черту диктаторов и клептократов. Какой ужасный день для Украины и мира,
 – написал Спарв.

Тим Спарв: что известно о спортсмене

  • Спарв – финский футболист, полузащитник национальной сборной Финляндии.
  • Игрок выступает за Хельсинский клуб ГИК.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
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Автор: Дарина Жданович