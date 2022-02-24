К черту диктаторов и клептократов – экс-капитан сборной Финляндии о российской агрессии

Бывший капитан сборной Финляндии Тим Спарв отреагировал на агрессию Российской Федерации в отношении Украины. Футболист осудил действия России.

Футболист написал в своем твиттере пост. Он подчеркнул, что нападение России ужасно не только для Украины, но и для всего мира.

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К черту диктаторов и клептократов. Какой ужасный день для Украины и мира,

– написал Спарв.

Тим Спарв: что известно о спортсмене

Спарв – финский футболист, полузащитник национальной сборной Финляндии.

Игрок выступает за Хельсинский клуб ГИК.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.