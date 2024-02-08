Сборная Украины по хоккею разгромила Южную Корею в матче олимпийского отбора: видео

Команда Дмитрия Христича стартовала в преквалификационном олимпийском турнире. Только победа в группе позволит продолжить борьбу за путевку на зимние Игры-2026.

Корея – Украина 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Мазур (Кукла, Морозов), 14:10, 0:2 – Ворона (Бородай, Куцевич), 22:10, 0:3 – Денискин (Пангелов-Юлдашев), 49:31, 0:4 – Трахт (Пересунько, Мережко, – более), 50:03.

В первом поединке украинские хоккеисты встречались с командой Южной Кореи. Несколько дней назад "сине-желтые" уже играли с азиатской сборной товарищеский матч и одержали непростую победу (4:3), пишет 24 Канал.

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Начали турнир с разгрома

Со стартовых секунд встречи корейцы предложили безумный темп, который выдержали наши хоккеисты. Под занавес первого периода Вадим Мазур поразил ворота соперников, переиграв вратаря Южной Кореи.

Начало второго периода было за нашими хоккеистами. Алексей Ворона замкнул передачу Куцевича и сделал преимущество более комфортным. Украинцы имели возможность закрывать матч еще в конце второй 20-минутки, но Александр Пересунько не реализовал буллит.

Третья шайба в ворота корейцев влетела после удара Андрея Денискина. И сразу же Даниил Трахт реализовал численное большинство и поставил окончательную точку в матче. 4:0 – очень уверенная победа команды Христича.

В следующем матче турнира сборная Украины сыграет против Польши. Хозяева тоже стартовали с победы 4:0 над эстонцами. Поединок состоится в пятницу, 9 февраля. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы J

N Сборная І В ВО ПО П Ш О 1. Польша 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Украина 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Эстония 1 0 0 0 1 0:4 0 4. Южная Корея 1 0 0 0 1 0:4 0

Видеообзор матча Южная Корея – Украина