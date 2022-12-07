Ювентус провинился: туринцам снова светит вылет в Серию Б
Источник:La Republica
Туринскому Ювентусу грозит значительное понижение в классе – во вторую лигу Италии, Серию Б. Все из-за финансовых махинации.
Подобная ситуация уже случалась с Ювентусом. В 2006 году они стали соучастниками крупного коррупционного скандала. "Старая синьора" с другими клубами были обвинены в покупке матчей. Тогда Ювентус присудили вылет в Серию Б.
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Приговор Юве
Несмотря на вылет из высшего дивизиона Италии, у туринского клуба хотят отобрать еще и их последнее чемпионство. Спортивный Юрист Маттиа Грассани подчеркнул серьезность дела:
"Это самое серьезное расследование, которое подвергался Ювентусу когда-либо. Возможно, даже серьезнее, чем в 2006 году. Незаконные действия охватывают отрасли правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. Это беспрецедентно. Ювентусу грозит не только штраф. По закону возможно исключение. команды из Серии А. И потеря титула чемпиона Италии. Это абсолютно реально при нынешних обстоятельствах», – рассказал Грассани.
В конце ноября весь совет директоров Ювентуса во главе с президентом клуба Андреа Аньелли и его заместителем Павлом Недведом подал в отставку.
Ювентус занимает третье место в текущем сезоне Серии А, отставая от второго Милана на 3 очка. Но такие высокие результаты могут не уберечь клуб от вылета из высшего дивизиона Италии.