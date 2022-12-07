Подібна ситуація уже траплялась з Ювентусом. У 2006 році, вони стали співучасниками великого корупційного скандалу. "Стара синьйора" з іншими клубами були звинувачені у купівлі матчів. Тоді Ювентусу присудили виліт у Серію Б.

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Вирок Юве

Попри виліт з найвищого дивізіону Італії, у туринського клубу хочуть відібрати ще й їхнє останнє чемпіонство. Спортивний Юрист Маттіа Грассані підкреслив серйозність справи:

"Це найсерйозніше розслідування, яке зазнавав Ювентус коли-небудь. Можливо, навіть серйозніше, ніж у 2006 році. Незаконні дії охоплюють галузі правил фондового ринку, а також корпоративних та спортивних правил. Це безпрецедентно. Ювентусу загрожує не лише штраф. За законом можливе виключення команди із Серії А. І втрата титулу чемпіона Італії. Це абсолютно реально за нинішніх обставин", – розповів Грассані.

Наприкінці листопада вся рада директорів Ювентуса на чолі з президентом клубу Андреа Аньєллі та його заступником Павлом Недведом подала у відставку.

Ювентус посідає третє місце у поточному сезоні Серії А, відстаючи від другого Мілана на 3 очки. Та такі високі результати можуть не вберегти клуб від вильоту з найвищого дивізіону Італії.