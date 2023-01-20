Из Лиги чемпионов в середину таблицы: суд снял с Ювентуса 15 очков в Серии А за махинации

Туринский клуб может получить серьезные проблемы из-за финансовых преступлений. Команда рискует не выйти в еврокубки, если ее апелляция не будет одобрена.

Туринский Ювентус проводит неплохой сезон в Серии А. Несмотря на неудачи на старте турнира подопечные Массимилиано Аллегри выиграли 8 из 9 последних матчей в чемпионате.

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Впрочем, у команды появились нефутбольные проблемы. Как сообщают итальянские СМИ, федеральный суд наказал снял с "бьянконери" 15 очков в Серии А в этом сезоне.

Причиной стали финансовые махинации. Прокуратура требовала снять девять баллов за нарушение правила прироста капитала, но суд оказался более жестким для "Старой синьоры". Также персональные санкции применили к руководителям клуба.

Андреа Аньелли и Мауріицио Арривабене получили запрет на занятие футбольной деятельностью на 2 года, Фабио Паратичи – на 2,5 года, Джанлука Керубини – на 1 год и 4 месяца. Также наказана и легенда клуба и спортивный директор Павел Недвед, который не сможет заниматься футболом 8 месяцев.

В клубе уже сообщили, что это решение будет обжаловано. Если же санкции останутся в силе, то подопечные Аллегри упадут с третьего на 10-е место в турнирной таблице. Туринцы на 10 очков отстают от лидера Наполи, которому недавно разгромно проиграли (1:5).

Видеообзор матча Наполи – Ювентус:

К слову, в Лиге чемпионов в этом сезоне Ювентус провалился. Команда проиграла 5 из 6-ти матчей в группе с ПСЖ, Бенфикой и Маккаби из Хайфы и заняла третье место. Теперь же туринцы будут выступать в Лиге Европы, где их соперником в 1/16 финала станет Нант.