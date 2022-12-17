Сбежал из Украины ко "львам": гранды Серии А хотят переманить к себе звезду Шахтера

Тете решил не продолжать карьеру в стране, где идет война. Футболист неплохо показал себя в чемпионате Франции, и теперь его намерены приобрести европейские топ-клубы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину большинство легионеров покинули украинские клубы и отказались возвращаться в УПЛ. Больше всего от этого пострадал донецкий Шахтер.

По теме Шахтер хочет вернуть беглых бразильцев: кто может снова одеть футболку "горняков"

"Горняки" имели более десятка иностранных футболистов, однако летом в команду вернулся только Лассина Траоре. Другие же использовали правило ФИФА, позволившее игрокам из УПЛ находить себе временные клубы на время военных действий.

Вингер Шахтера в Серии А

В осенней части сезона наиболее ярко показал себя Тэте, имеющий постоянную игровую практику во французском Лионе. Уверенное выступление бразильца вызвало интерес к нему от итальянских грандов.

Как сообщают местные СМИ, Ювентус и Рома хотят пригласить Тэте следующим летом. После прихода Лорана Блана бразилец стал получать меньше игровой практики, поэтому Лион вряд ли выкупит его.

Читайте также Шахтер требует от ФИФА 50 миллионов евро: когда состоится заседание суда

Тете в Шахтере

Контракт вингера с Шахтером действителен до конца 2023 года. Если же дончане не договорятся с Тете о продлении договора, то летом будет последний шанс заработать на нем. Стоит отметить, что интерес к бразильцу проявляют Милан и Брайтон.

В нынешнем сезоне Тэте провел 13 матчей за Лион, отличившись 5 голами и двумя ассистами. В Шахтер бразилец перешел в 2019 году и за это время он наиграл 108 поединков, забив 31 мяч.