Отыгрались за позор в ЛЧ: Ювентус неожиданно выиграл у Интера – видео голов

Туринский клуб провалился в еврокубках, но в Серии А понемногу улучшает свои дела. Победа над принципиальным соперникам помогла подопечным Аллегри приблизиться к топ-четверке.

Ювентус – Интер 2:0

Голы: Рабьо, 52, Фаджоли, 84.

В чемпионате Италии подошел к концу безумный 13 тур. За этот уикенд болельщики увидели сразу три крутых дуэли грандов. В субботу Наполи одолел Аталанту, а в воскресенье Лацио обыграл Рому.

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Последним сражением тура стала дуэль Ювентуса и Интера, которые не слишком удачно начали чемпионат, пишет 24 канал. Перед туром клубы шли ближе к середине таблицы, а туринцы и вовсе подошли к игре не в лучшем состоянии из-за вылета из Лиги чемпионов.

К тому же Аллегри не мог рассчитывать на лидера атак Душана Влаховича, залечивающего травму. Тем не менее "старая синьора" смогла собраться на битву с принципиальным соперником.

Если в первом тайме игровое преимущество было на стороне гостей, после перерыва Юве вернул поединок в свое русло. На седьмой минуте второй половины туринцы открыли счет в поразительной контратаке.

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Костич красиво качнул соперника в центре поля, что позволило ему пробежать к площадке и прострелить в центр. Первым на прострел отозвался Рабьо, точно пробивший в дальний угол Онана.

Интер бросился отыгрываться, но в конце концов напоролся на еще одну результативную контратаку. Снова все для партнеров сделал Костич, который точным пасом нашел открытого Фаджоли. Молодой хавбек Юве точно попал под перекладину.

Видеообзор матча Ювентус – Интер:

Этот удар и установил окончательный счёт. Победа позволила туринцам обойти Интер и Рому и подняться на пятую строчку. Расстояние до зоны Лиги чемпионов составляет всего два балла.

Интер же скатился на седьмое место, однако в топ-четверку всего три балла. В следующем подопечные Индзаги примут Болонью, тогда как "старая синьора" уедет в гости к Вероне.