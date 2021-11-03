Ювентус и Бавария первыми вышли в плей-офф Лиги чемпионов
3 ноября 2021 , 07:44Читати новину українською
Источник:24 канал
После того, как были сыграны первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов, определились две команды, которые гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Это немецкая Бавария и итальянский Ювентус.
Обе команды выиграли все четыре матча в своих квартетах.
Бавария дважды победила Бенфику, а также Динамо и Барселону с общим счетом 17:2.
Ювентус в своей группе дважды победил Зенит, а также нанес поражение Челси и Мальмё.
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В среду, 3 ноября, компанию им могут составить Ливерпуль (если победит Атлетико) и Аякс (в случае победы над Боруссией). Эти команды имеют по три победы после трех туров.