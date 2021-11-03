Ювентус и Бавария первыми вышли в плей-офф Лиги чемпионов

После того, как были сыграны первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов, определились две команды, которые гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Это немецкая Бавария и итальянский Ювентус.

Обе команды выиграли все четыре матча в своих квартетах.

Бавария дважды победила Бенфику, а также Динамо и Барселону с общим счетом 17:2.

Ювентус в своей группе дважды победил Зенит, а также нанес поражение Челси и Мальмё.

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В среду, 3 ноября, компанию им могут составить Ливерпуль (если победит Атлетико) и Аякс (в случае победы над Боруссией). Эти команды имеют по три победы после трех туров.