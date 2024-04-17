Принял команду посреди сезона: Вирт возглавил клуб, который претендует на повышение в классе
Источник:ПФК Звягель
В украинском футболе состоялось очередное тренерское назначение. Опытный коуч Юрий Вирт возглавил второлиговый Звягель.
О начале сотрудничества житомирский клуб объявил 16 апреля в своих соцсетях. В Звягеле не раскрывают деталей контракта с Юрием Виртом.
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Вирт нашел новый клуб
Президент клуба Дмитрий Костюк не скрывал счастливых эмоций от принятого предложения Виртом. Владелец житомирского клуба уверен, что опытный 49-летний наставник поможет команде достичь поставленных на сезон целей.
Бывший тренер ровенского Вереса не побоялся возглавить второлиговую команду в самый разгар сезона-2023/2024.
У нас не было времени на долгие переговоры. В воскресенье мы встретились в Звягеле, тренер увидел город, стадион, узнал от меня больше о команде, а уже сегодня, во вторник, провел с игроками первую тренировку. Видно, что соскучился за теми эмоциями, которые дает тренерская работа, мотивирован и нацелен на успех,
– заявил президент клуба.
Отметим, что новый клуб Вирта борется за выход в Первую лигу Украины. После 20-ти сыгранных матчей Звягель набрал уже 47 баллов и идет на 2-м месте турнирной таблицы Второй лиги. Житомиряне имеют одинаковое количество очков с лидером сезона ФК ЮКСА. Правда, у последнего есть на одну сыгранную игру больше.Интересно. Именно в ЮКСУ сватали Вирта, но тогда Юрий Николаевич отрекся от слухов, отметив, что имеет действующий контракт с УПЛ ТВ, где выступает в роли футбольного эксперта.
Уже 21 апреля Вирт дебютирует во главе Звягеля. В этот день житомиряне сыграют дома против львовских Карпат-2. Начало в 12:30.
Напомним, что кроме Вирта команду усилил Андрей Близниченко, который выступал за ровенский Верес.
Что известно о тренерской карьере Юрия Вирта
- 49-летний наставник был главным тренером в Вересе и Рухе (7 поединков).
- Также поработал в должности ассистента главного тренера в донецком Металлурге-2, Вересе и Стали.
- Последний раз был на тренерском мостике в середине июня 2023-го года, когда ушел из Вереса.
- Ровенский клуб Вирт возглавлял два раза и суммарно провел во главе 120 матчей.
- Работал футбольным экспертом.