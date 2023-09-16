"Это больные люди": вступивший в ВСУ тренер поставил диагноз украинским футболистам в России

Юрий Вернидуб – символ примера и патриотичности в украинском футболе. Начало полномасштабного вторжения России в Украину вернуло наставника в родную страну.

В настоящее время Юрий Вернидуб работал в кресле главного тренера молдавского Шерифа. Футбольный вождь отказался от контракта и досрочно покинул команду ради защиты родной страны. Тренер вернулся в Украину и взял в руки оружие, вступив в ряды ВСУ.

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Вернидуб: Они свой выбор сделали

Хотя тренер мог спокойно себе работать в Молдове, но патриотичность возобладала над финансовыми интересами. 21 июня 2022 года Вернидуб вернулся к тренерской работе, возглавив Кривбасс. Его контракт с криворожским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Однако наставник совмещает службу с тренерством.

Тренер, ставший настоящим примером мужества, рассказал, что думает об украинских футболистах, которые после 2014 оставались работать в России. Вернидуб привел пример Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца.

Коуч Кривбаса вспомнил тот факт, что у Тимощука забрали все награды, которые он получил в Украине. Отметим, что Анатолий сначала выступал за Зенит в роли футболиста, а с 2017 выполняет функции ассистента главного тренера.

Я не хочу говорить об этих людях вообще. Это – больные люди. Они свой выбор сделали. Хотя Тимощук очень много говорит о том, что, мол, как же так, почему все его награды аннулировали… А чего он ждал? Может, еще что-нибудь добавят? За то, что он находится в питерском Зените и работает на агрессора? Думаю, здесь все закономерно, все справедливо,

– сказал Вернидуб.

"Если он захочет вернуться в Украину – его общество уже не примет"

Юрий Николаевич признался, что вообще не понимает, как после 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе, можно было поехать играть в страну-агрессора. Вернидуб заверил, что можно было уехать зарабатывать в любую другую страну, но только не в Россию

Если Тимощук полностью дал понять, что является любителем русского мира, то Ордец 10 июля 2022 года уехал играть в аренду в немецкий Бохум. Однако его поступок не снимает с него ответственности за матчи в России и не повышает его репутацию в глазах украинских футбольных фанатов.

Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину – его общество не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука,

– заверил тренер Кривбасса.

Интересно, что арендное соглашение Ордец с немецким клубом рассчитано до конца текущего сезона-2023/2024. После чего защитник вернется во враждебную страну. В футболке Бохума Иван провел в этом сезоне 4 матча.

И эти двое далеко, к сожалению, не последние, которые повели на российские рубли и предали Украину.