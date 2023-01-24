От ЛЧ до защиты страны от врага: Юрий Вернидуб стал "Человеком 2022 года" среди тренеров мира

Еще одно украинское признание для страны на спортивном фронте. Юрий Вернидуб стал человеком 2022 среди тренеров всей планеты.

Журналисты "World Soccer" обнародовали свои результаты за звание "Человек 2022 года" среди тренеров мира. Им символически стал главный наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб.

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Украинская победа в мире

Корреспонденты издания высоко оценили поступок Юрия Николаевича, который он совершил после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Вернидуб-старший покинул тренерский мостик молдавского Шерифа, с которым успешно выступал не только во внутренних турнирах, но и в Лиге чемпионов. Украинец был тем же тренером, который привел Шериф к двум победам над Реалом в групповом раунде Лиги чемпионов в 2021 году.

Юрий Николаевич сменил тренерский свисток, хотя имел контракт с Шерифом до конца 2024 года на оружие в руках. Вернидуб вступил в ряды ВСУ. А перед этим бывший наставник Шерифа записался в территориальную оборону родного Запорожья, где уже были его сыновья Виталий и Михаил.

Патриотическая позиция Вернидуба помогла ему получить звание "Человек 202 года" среди тренеров мира. Украинец опередил наставника итальянской Ромы Жозе Моуринью и коуча сборной Марокко Валид Реграги.

С июня 2022 возглавляет Кривбасс. Вернидуб уверял, если понадобится, он снова будет помогать собратьям на фронте. Во главе новой команды дела у наставника обстоят не так гладко. После 15 туров Кривбасс несколько подтянулся и идет на 8 месте, имея в своем активе 18 очков.