УПЛ не приоритет: выдающийся тренер может покинуть клуб элиты ради Второй лиги Украины

Юрий Максимов, недавно вступивший в должность спортивного директора Полесья, вскоре может восстановить свою тренерскую карьеру. Наставник готов даже пожертвовать УПЛ и перебраться во Вторую лигу Украины.

Во время матча последнего тура Первой лиги Украины Полесья – ЛНЗ состоялся разговор между президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем, губернатором Житомирской области Виталием Бунечко и Юрием Максимовым.

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Неожиданный вариант продолжения карьеры

В ходе которой спортивный директор команды Максимов согласился на должность главного тренера второлигового клуба Звягеля. Вроде бы задачей известного наставника будет выход в Первую лигу страны. Также Максимов должен заниматься подготовкой молодых игроков из Житомирской области, которые потом помогут Полесью.

Отметим, что Звягель занял 5 место по итогам сезона-2022/2023 во Второй лиге Украины. За 18 туров клуб набрал 32 балла.

Пока неизвестно, окончательно ли это решение. Но будет ли Максимов совмещать работы спортивного директора в Полесье или сконцентрируется исключительно на должности главного тренера в Звягеле.

Напомним, что Максимов стал спортивным директором Полесья с середины апреля 2023 года. Житомирский клуб по итогам сезона-2022/2023 стал чемпионом Первой лиги Украины и повысился в классе, выйдя в УПЛ.