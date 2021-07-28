Тренер сборной Украины жестко раскритиковал организаторов Олимпиады-2020

Главный тренер сборной Украины по гребле Юрий Чебан раскритиковал организацию на Олимпийских играх в Токио. Украинцу не понравилось расположение гребного канала.

Мешает сильный ветер

В своем фейсбуке двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о грядущем выступлении украинской сборной, которое стартует 2-го августа.

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"Гениальная задумка организаторов, архитектора и инженеров разместить олимпийский гребной канал Токио в самом ветреном месте. Не каждый день увидишь, как академисты выворачиваются и съезжают с дорожки", – отметил олимпийский чемпион.

"Мы стартуем на том же с 2-7, и все будет ок, я проверял!" – оптимистично подытожил Юрий Чебан.

XXXII Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ будет разыграно 16 комплектов наград.