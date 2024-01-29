Рак поджелудочной железы: журналист ошибочно назвал Юргена Клоппа смертельно больным

Ведущий уругвайского телеканала заявил, что Юргену Клоппу остался всего год жизни. К счастью, он перепутал немецкого тренера со Свеном-Йораном Эрикссоном.

Главному тренеру английского Ливерпуля Юргену Клоппу по ошибке приписали смертельный диагноз. Ведущий уругвайского телеканала Tele Vivo в прямом эфире заявил, что немецкому специалисту остался год жизни.

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Клоппу "приписали" смертельную болезнь

Уругвайский журналист по-своему объяснил решение Клоппа покинуть пост главного тренера мерсисайдцев. При этом он спутал Юргена Клоппа со шведом Свеном-Йораном Эриксоном, который тоже является бывшим тренером.

В действительности врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы и дали ему год жизни. Это заставило тренера уйти в отставку,

– сказал ведущий.

Свен-Йоран Эрикссон, с которым журналист спутал Клоппа, всю жизнь мечтал возглавить Ливерпуль. Клопп предоставил ему возможность наведаться на базу "красных", чтобы тот день поруководил командой, чем воплотил мечту тяжелобольного экс-тренера.

Юрген Клопп возглавляет "красных" с октября 2015 года. За это время Юрген привел мерсисайдцев к семи трофеям, среди которых Лига чемпионов и АПЛ.

В чемпионате Англии Ливерпуль под руководством Клоппа торжествовал в 2020 году впервые после 30-летней паузы.