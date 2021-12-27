Юный украинский бильярдист сенсационно одолел чемпиона мира из России и выиграл турнир: видео

12-летний украинский бильярдист Михаил Ларков сенсационно выиграл в Киеве второй этап самой престижной украинской серии турниров – Кубка Украинской бильярдной ассоциации (УБА). Юный бильярдист из Шепетовки победил в семи матчах подряд и неожиданно стал победителем турнира.

Сенсационная победа

Главным событием турнира и сенсацией всего года в бильярде стал поединок стадии 1/8 финала, в котором Михаил Ларков играл против россиянина Иосифа Абрамова, двукратного чемпиона мира среди взрослых.

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12-летний Михаил с великолепной техникой использовал все шансы, которые ему предоставил знаменитый 20-летний соперник, и одержал сенсационную победу со счетом 8:5.

В пятичасовом финале Михаил Ларков выиграл у 19-летнего Ильи Непейпиво из Полтавы со счетом 10:7 и стал победителем крупнейшего турнира в своей карьере.

1/8 финала Кубка УБА. Михаил Ларков (Украина) – Иосиф Абрамов (Россия) – 8:5

Финал Кубка УБА. Михаил Ларков (Украина) – Илья Непейпиво (Украина) – 10:7