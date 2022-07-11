5-летний шахматист из Винницы собирает средства на танк для ВСУ: трогательная история

Шахматный вундеркинд Артем Кучер решил на благотворительных шахматных матчах собрать средства на танк и бронежилет для ВСУ. Ему всего 5 лет.

Взрослая мечта юного шахматиста

Артем Кучер – самый молодой участник и абсолютный победитель недавнего мемориала Алексея Бутовского, патриарха развития олимпийского движения в Украине.

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Я занимаюсь шахматами уже девять месяцев и у меня хорошо выходит. Я думаю, тем, кто играет со мной, – им интересно, потому что у меня второй взрослый разряд. Хочу помогать ВСУ и потому играю за деньги. Хочу, чтобы за эти деньги для солдат купили танк. И бронежилет,

– заявил юный шахматист.

Артём не боится играть ни с детьми, ни со взрослыми. Уверен, что победит всех соперников, как это делают украинские военные.



Артем играет в шахматы под открытым небом / Фото "Укринформ"

Отец шахматного вундеркинда Александр Кучер рассказал, что провести благотворительный шахматный матч в поддержку ВСУ под открытым небом – это совместная инициатива Артема, его семьи и шахматного клуба "Романтик", который является филиалом МДЮСШ №6.



Юный шахматист мечтает помочь ВСУ / Фото "Укринформ"

Они узнали, что такие игры со всеми желающими проводят юные спортсмены в других городах и надеются собрать средства для войска и в Виннице. Чтобы защитники Украины имели все необходимое и смогли выстоять в бою с российскими захватчиками. Соперники Артема оставляют в ящике для пожертвований, кто желает.

Все средства, которые удастся Артему собрать на благотворительных спаррингах, передадут на нужды ВСУ.