Юный фанат Челси красноречивым баннером обратился к команде: игроки ответили историческим позором

В рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ-2023/2024 Челси гостило на поле Арсенала. На трибунах собралось много болельщиков, но больше всех среди всех мальчик со специальным баннером.

Уже со старта лондонского дерби телекамеры акцентировали на юном болельщике Челси, который пришел поддержать команду с плакатом. Мальчик сделал его, чтобы попытаться достучаться до футболистов Маурисио Почеттино, которые никак не могут порадовать своих фанатов хорошей игрой, сообщает 24 Канал.

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Мальчик попытался достучаться до команды Почеттино

Юный фанат сделал важный месседж к команде от всех болельщиков лондонского клуба. Мальчик хочет, чтобы подопечные Почеттино наконец начали бороться за эмблему на своих футболках, ведь является частью легендарного клуба.

Я не хочу вашей футболки! Я просто хочу, чтобы вы боролись за нашу,

– было написано на баннере.



Баннер фаната Челси на матче против Арсенала / Скриншот с видео

Телекамеры еще несколько раз ловили этого парня с плакатом на трибунах. Очень символично было, когда транслятор показал этот плакат после финального свистка, который зафиксировал исторический разгром Челси.

В первом тайме Троссар открыл счет во встрече, а вот во второй части игры Арсенал аж четыре раза огорчил голкипера гостей. Дубли Уайта и Хаверца установили окончательный счет матча 5:0.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе Челси, но не смог спасти команду от позорного поражения. Левый вингер отыграл 66 минут и был заменен на Рахима Стерлинга.

Александр Зинченко вышел с замены на 72-й минуте второго тайма, сменив на фланге защиты "канониров" японца Такехиро Томиясу.

После этой победы в перенесенном матче Арсенал набрал уже 77 баллов и оторвался до Ливерпуля, который идет вторым в таблице АПЛ, на 3 очка. Правда, 24 апреля команда Юргена Клоппа сыграет на выезде против Эвертона (начало в 22:00 по Киеву).

Челси осталось при своих – 9-я позиция и 47 пунктов.