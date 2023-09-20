Клопп мило отреагировал на юного фаната, пришедшего на пресс-конференцию ради автографа: видео

Ливерпуль в хорошем настроении подходит к первому матчу группового раунда Лиги Европы. В прошлом туре АПЛ "мерсисайдцы" обыграли на выезде Вулверхэмптон 1:3.

Победу Ливерпулю принесли Коди Гакпо, Эндрю Робертсон и автоголом отличился Гуго Буэно. Поэтому на послематчевую пресс-конференцию главный тренер победителей Юрген Клопп пришел в отличном настроении.

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Никакой звездности от немецкого тренера

На традиционное мероприятие попали не только представители СМИ, но один из юных фанатов немецкого специалиста. Мальчик подошел к Юргену и попросил дать ему автограф, на что Клопп любезно согласился.

Юный болельщик посетил пресс-конференцию в футболке голкипера Ливерпуля Алиссона Беккера. Поэтому кроме автографа в блокноте попросил тренера "мерсисайдцев" еще и оставить свою подпись на своей футболке.

Клопп с юмором отреагировал на две просьбы фаната, назвав его вопрос лучшим на этом общении с прессой. Что вызвало смех не только у немецкого тренера.

"Я на 100% уверен, что это самый лучший вопрос на пресс-конференции", - ответил Клопп после первой просьбы мальчика.

Это я тоже могу сделать. Второй самый лучший вопрос на сегодня. Лучше уж не будет,

– ответил немец после второй просьбы фаната.

Юный фанат "сделал" пресс-конференцию Клоппа: смотрите видео

Отметим, что СМИ сватали Клоппа к рулю сборной Германии. Но Юрген продолжает работать во главе Ливерпуля, готовя команду к первому матчу группового раунда Лиги Европы. Подопечные немецкого тренера 21 сентября сыграют против Ласка.

Юрген Клопп работает с Ливерпулем с октября 2015 года. Во главе английского клуба провел уже 436 матчей и завоевал с "мерсисайдцами" 7 трофеев. Также немца дважды подряд называли лучшим тренером года во главе Ливерпуля (с 2018 по 2020 год).