Юные хоккеисты в РФ устроили побоище во время матча, родителям пришлось выносить детей на руках
3 января 2022 , 17:24Читати новину українською
Источник:Чемпионат
В России детский хоккей все больше превращается в массовое побоище. Так случилось и во время матча в Новокузнецке. Но на этот раз потасовка была довольно сильной.
Что стало причиной такой массовой агрессии хоккеистов – пока неизвестно. Но участие в драке приняли все хоккеисты обеих команд.
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Драка была настолько сильной, что некоторые хоккеисты после нее не смогли подняться на ноги. Родители юных игроков выбежали на лед, чтобы вынести их оттуда.