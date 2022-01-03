Юные хоккеисты в РФ устроили побоище во время матча, родителям пришлось выносить детей на руках

В России детский хоккей все больше превращается в массовое побоище. Так случилось и во время матча в Новокузнецке. Но на этот раз потасовка была довольно сильной.

Что стало причиной такой массовой агрессии хоккеистов – пока неизвестно. Но участие в драке приняли все хоккеисты обеих команд.

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Драка была настолько сильной, что некоторые хоккеисты после нее не смогли подняться на ноги. Родители юных игроков выбежали на лед, чтобы вынести их оттуда.