Шахтер победил Селтик и оформил досрочный выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Подопечные Оскара Ратулутры выиграли третий поединок в турнире. Это позволило "горнякам" за тур до финиша гарантировать себе вторую позицию.

Селтик U-19 – Шахтер U-19 0:1

Гол: Погорелый, 64.

Вечером Шахтер проведет матч 5 тура Лиги чемпионов 2022-2023. В Глазго команда Игоря Йовичевича будет противостоять чемпиону Шотландии Селтику.

Следите с нами Селтик – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Тем временем прошли поединки в пятом туре Юношеской Лиги УЕФА. Перед ним Шахтер U-19 шел вторым, опережая Лейпциг и Селтик на два и три балла соответственно, пишет 24 канал.

Реал же гарантировал себе выход в плей-офф, а теперь еще помог Шахтеру. Мадридские юниоры смогли одолеть Лейпциг в результативном поединке и завоевали первое место.

Дончанам оставалось победить Селтик, чтобы досрочно гарантировать себе второе место. Долгое время подопечные Оскара Ратулутры не могли пробить защиту шотландцев. Более того, перед перерывом дончане едва не пропустили с пенальти, который не реализовал нападающий "зеленых" Брукс.

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Однако во втором тайме украинцы добились своего. На 64 минуте Погорелый отозвался на передачу Булезы и открыл счет в матче. Этот мяч в итоге стал победным для Шахтера.

Таким образом, "горняки" за тур до финиша гарантировали себе второе место, дающее право на выход в раунд плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Там же может оказаться и Движение, если в двухматчевом противостоянии преодолеет сверстников из Галатасарая.