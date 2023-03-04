Юные украинские биатлонисты завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира

В Казахстане начался юниорский чемпионат мира по биатлону. Первый день соревнований принес награду украинским спортсменам.

Программу чемпионата мира в Щучинске открыла смешанная эстафета среди девушек и юношей, пишет 24 канал. Сборную Украины представляла четверка в составе Елены Городной, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля.

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Первая медаль украинцев на юниорском ЧМ-2023

Первой вышла на дистанцию Елена Городна. Украинка заработала один круг штрафа, но была одной из самых быстрых на трассе. Елена передала эстафету третьей, с отставанием от лидера в 37 секунд.

Александра Меркушина сумела подняться на второе место, но разрыв увеличился до 57 секунд.

На третьем этапе Богдан Борковский заработал два круга штрафа на стрельбе лежа, что отбросило его на четвертое место.

На последнем этапе Михаил Хмель обошелся без штрафных кругов, что позволило ему зацепиться за третье место, опередив итальянцев на 19,1 секунды.

Сборная Украины с "бронзой" / twitter.com/IBU_Junior

"Золото" смешанной эстафеты досталось Норвегии, а "серебро" немецким биатлонистам.

Юниорский ЧМ-2023: смешанная эстафета

1. Норвегия (3+17) 1:11:51.1

2. Германия (5+16) +35.5

3. Украина (3+16) +1:30.6

(3+16) +1:30.6 4. Италия (3+18) +1:49.7

5. Чехия (0+10) +2:28.0

6. Финляндия (0+13) +2:28.0

, что Украина впервые с 2019 года получила медаль. На трех предыдущих турнирах украинцы не смогли попасть на пьедестал.