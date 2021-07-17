Юная украинка Светалана Жульжик выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы

17 июля 2021 , 21:15
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Источник:

24 канал

Украинка Светлана Жульжик принесла Украине первую медаль чемпионата Европы (U-20), который проходит в Таллинне (Эстония).

Легкоатлетка второй пробежала дистанцию на 800 метров. Более того – Жульжик за 2 дня до своего 19-летия установила личный рекорд в дисциплине – 2:04.02. 2-е и 4-е место в Таллинне разделили лишь 0,09 секунды.

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Компанию украинке на пьедестале составили представительницы Швейцарии Одри Верро и Валентина Розамилия, которые обогнали ее в полуфинале.

Видео финиша Жульжик

Евро U-20 по легкой атлетике. 800 м, девушки. Финал

  1. Одри Верро (Швейцария) – 2:03.12
  2. Светлана Жульжик (Украина) – 2:04.02
  3. Валентина Розамилия (Швейцария) – 2:04.08
Автор: Юрій Семенюк