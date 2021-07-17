Юная украинка Светалана Жульжик выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы

Украинка Светлана Жульжик принесла Украине первую медаль чемпионата Европы (U-20), который проходит в Таллинне (Эстония).

Легкоатлетка второй пробежала дистанцию на 800 метров. Более того – Жульжик за 2 дня до своего 19-летия установила личный рекорд в дисциплине – 2:04.02. 2-е и 4-е место в Таллинне разделили лишь 0,09 секунды.

Смотрите также Это все фейк: агент Ярмоленко опроверг слухи о переходе в турецкие клубы

Компанию украинке на пьедестале составили представительницы Швейцарии Одри Верро и Валентина Розамилия, которые обогнали ее в полуфинале.

Видео финиша Жульжик

Евро U-20 по легкой атлетике. 800 м, девушки. Финал