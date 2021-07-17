Юная украинка Светалана Жульжик выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы
17 июля 2021 , 21:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинка Светлана Жульжик принесла Украине первую медаль чемпионата Европы (U-20), который проходит в Таллинне (Эстония).
Легкоатлетка второй пробежала дистанцию на 800 метров. Более того – Жульжик за 2 дня до своего 19-летия установила личный рекорд в дисциплине – 2:04.02. 2-е и 4-е место в Таллинне разделили лишь 0,09 секунды.
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Компанию украинке на пьедестале составили представительницы Швейцарии Одри Верро и Валентина Розамилия, которые обогнали ее в полуфинале.
Видео финиша Жульжик
Евро U-20 по легкой атлетике. 800 м, девушки. Финал
- Одри Верро (Швейцария) – 2:03.12
- Светлана Жульжик (Украина) – 2:04.02
- Валентина Розамилия (Швейцария) – 2:04.08