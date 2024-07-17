Новая семья в украинском спорте: звездная легкоатлетка вышла замуж – праздничные фото

На еще одну спортивную семью в Украине стало больше. 16 июля звездная легкоатлетка Юлия Левченко обручилась с многократным чемпионом Украины по бегу на средней дистанции Юрием Кищенко.

Празднование состоялось в кругу самых близких людей молодоженов. На свадьбу была приглашена подруга Юлии – украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко, которая пришла на красивое событие со своим мужем, пишет 24 Канал.

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Плюс одна спортивная семья

Интересно, что Геращенко показала в соцсетей архивное фото с собственной свадьбы, на которую была приглашена Левченко. Страницы в соцсетей новосозданной семьи украшают новые фотографии и видео гостей, которые разделили радостное событие в жизни Юлии и Юрия.

Юлия Левченко выбрала красивое белое платье. Зато жених выбрал классический черный костюм и белую рубашку. Очень стильно и эффектно.

Юлия Левченко вышла замуж / Фото из соцсетей легкоатлетки

Напомним, что пара уже далеко не первый год вместе. Теперь Юлия и Юрий решили узаконить свои отношения.

Отметим, что Юлия Левченко будет защищать честь Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже, которые стартуют уже 26 июля.