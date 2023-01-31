В шаге от абсолютного рекорда: Джима попала в топ-3 рекордсменов Евро по биатлону

Серебряная медаль на чемпионате Европы-2023 по биатлону стала юбилейной украинской биатлонистки Юлии Джимы. Теперь на счету прославленной спортсменки 10 наград на ЧЕ.

Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы-2023 в швейцарском Ленцергайде. В медальной копилке украинцев три награды, что позволило "сине-желтым" попасть в топ-3 медального зачета.

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Юбилей Юлии Джимми

Олимпийская чемпионка Юлия Джима стала первой медалисткой "сине-желтых" на ЧЕ-2023. Украинка финишировала третьей в индивидуальной гонке, но после протеста переместилась во вторую.

Таким образом, серебряная медаль Джимы стала для нее десятой выигранной на чемпионатах Европы. Всего на счету 32-летней биатлонистки пять золотых, три серебряных и две бронзовые медали.

Свою первую награду Юлия выиграла еще в 2011 году. Тогда украинка в составе квартета выиграла эстафету ЧЕ в итальянском Риднау.

В общем рейтинге украинских медалистов Евро Юлия занимает третье место за сестрами Семеренко. На одну награду меньше у Артема Примы и на две у Елены Белосюк.

Топ-5 медалистов Украины на чемпионатах Европы по биатлону

1. Валентина Семеренко – 11 медалей (7 золотых + 3 серебряные + 1 бронзовая)

2. Вита Семеренко – 11 (5+3+3)

3. Юлия Джима – 10 (5+2+3)

4. Артем Прима – 9 (4+3+2)

5. Елена Белосюк – 8 (5+3+0)

Все медали Юлии Джимы на чемпионатах Европы

2011: золото (эстафета)

2012: золото (эстафета)

2013: серебро (спринт), бронза (эстафета)

2015: золото (эстафета)

2017: золото (спринт), серебро (гонка преследования), бронза (смешанная эстафета)

2020: золото (смешанная эстафета)

2023: серебро (индивидуальная гонка)

, что уже 8 февраля в немецком Обергофе стартует чемпионат мира-2023 по биатлону. Программу соревнований откроет смешанная эстатета 4 x 7,5 км.