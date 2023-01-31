В шаге от абсолютного рекорда: Джима попала в топ-3 рекордсменов Евро по биатлону
Источник:Общественное Спорт
Серебряная медаль на чемпионате Европы-2023 по биатлону стала юбилейной украинской биатлонистки Юлии Джимы. Теперь на счету прославленной спортсменки 10 наград на ЧЕ.
Сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы-2023 в швейцарском Ленцергайде. В медальной копилке украинцев три награды, что позволило "сине-желтым" попасть в топ-3 медального зачета.
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Юбилей Юлии Джимми
Олимпийская чемпионка Юлия Джима стала первой медалисткой "сине-желтых" на ЧЕ-2023. Украинка финишировала третьей в индивидуальной гонке, но после протеста переместилась во вторую.
Таким образом, серебряная медаль Джимы стала для нее десятой выигранной на чемпионатах Европы. Всего на счету 32-летней биатлонистки пять золотых, три серебряных и две бронзовые медали.
Свою первую награду Юлия выиграла еще в 2011 году. Тогда украинка в составе квартета выиграла эстафету ЧЕ в итальянском Риднау.
В общем рейтинге украинских медалистов Евро Юлия занимает третье место за сестрами Семеренко. На одну награду меньше у Артема Примы и на две у Елены Белосюк.
Топ-5 медалистов Украины на чемпионатах Европы по биатлону
- 1. Валентина Семеренко – 11 медалей (7 золотых + 3 серебряные + 1 бронзовая)
- 2. Вита Семеренко – 11 (5+3+3)
- 3. Юлия Джима – 10 (5+2+3)
- 4. Артем Прима – 9 (4+3+2)
- 5. Елена Белосюк – 8 (5+3+0)
Все медали Юлии Джимы на чемпионатах Европы
- 2011: золото (эстафета)
- 2012: золото (эстафета)
- 2013: серебро (спринт), бронза (эстафета)
- 2015: золото (эстафета)
- 2017: золото (спринт), серебро (гонка преследования), бронза (смешанная эстафета)
- 2020: золото (смешанная эстафета)
- 2023: серебро (индивидуальная гонка)