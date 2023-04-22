Экс-тренер Баварии неожиданно отказался возглавить Челси

Круг претендентов на должность главного тренера Челси сокращается. Фабрицио Романо сделал новый инсайд в отношении Юлиана Нагельсманна.

Вроде бы лондонский клуб вел переговоры с 35-летним немецким наставником. Но последний вышел из них и не собирается возглавлять Челси. Поэтому следует вычеркивать Юлиана Нагельсманна из списка кандидатов на должность нового главного тренера "аристократов".

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Минус один кандидат

Интересно, что бывший наставник мюнхенской Баварии был одним из главных претендентов на этот пост. Также из этого круга выпал испанец Луис Энрике. В расширенном списке есть имя Маурисио Почеттино.

Сейчас с командой работает Фрэнк Лэмпард, вернувшийся 6 апреля 2023 года в Челси. Фрэнк будет работать с коллективом до конца текущего сезона-2022/2023.

После возвращения Лэмпарда "аристократы" не одержали ни одной победы - потерпели поражение во всех четырех матчах. Последним фиаско стал вылет из Лиги чемпионов от мадридского Реала.

Челси после 31-го сыгранного матча идет только на 11-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 39 очков.

Что известно о карьере Юлиана Нагельсманна