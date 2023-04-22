Экс-тренер Баварии неожиданно отказался возглавить Челси
Источник:твиттер Фабрицио Романо
Круг претендентов на должность главного тренера Челси сокращается. Фабрицио Романо сделал новый инсайд в отношении Юлиана Нагельсманна.
Вроде бы лондонский клуб вел переговоры с 35-летним немецким наставником. Но последний вышел из них и не собирается возглавлять Челси. Поэтому следует вычеркивать Юлиана Нагельсманна из списка кандидатов на должность нового главного тренера "аристократов".
К слову С прицелом на УПЛ: экстренер Ворсклы неожиданно перебрался в лидер Первой лиги
Минус один кандидат
Интересно, что бывший наставник мюнхенской Баварии был одним из главных претендентов на этот пост. Также из этого круга выпал испанец Луис Энрике. В расширенном списке есть имя Маурисио Почеттино.
Сейчас с командой работает Фрэнк Лэмпард, вернувшийся 6 апреля 2023 года в Челси. Фрэнк будет работать с коллективом до конца текущего сезона-2022/2023.
После возвращения Лэмпарда "аристократы" не одержали ни одной победы - потерпели поражение во всех четырех матчах. Последним фиаско стал вылет из Лиги чемпионов от мадридского Реала.
Челси после 31-го сыгранного матча идет только на 11-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 39 очков.
Что известно о карьере Юлиана Нагельсманна
- Еще в начале карьеры работал скаутом в немецком Аусбурге.
- Дальше его карьера была связана с другим немецким клубом Хоффенхаймом, где в 2016-м году дошел до должности главного тренера.
- С 2019 по 2021 годы руководил Лейпцигом.
- Летом 2021 перебрался на тренерский мостик Баварию, с которой работал до 24 марта 2023 года.
- Больше матчей провел во главе Хоффенхайма – 136.
- В настоящее время находится без работы.