Поведет "Бундестим" к трофею домашнего Евро-2024: Нагельсманн возглавил сборную Германии

Наконец всем слухам о новом главном тренере сборной Германии пришел конец. 22 сентября "Бундестим" возглавил бывший наставник Баварии Юлиан Нагельсманн.

В СМИ фигурировало сразу несколько фамилий наставников, которые могли возглавить главную команду Германии по футболу. Речь шла даже о нынешнем тренере английского Ливерпуля Юргене Клоппе. Однако теперь все уже решено.

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Новый экзамен для молодого специалиста

Немецкий футбольный союз официально объявил о приходе к рулю сборной Юлиана Нагельсманна. Специалист сменил в тренерском кресле Ганси Флика, которого отправили в отставку после провальных результатов в товарищеских матчах.

58-летний специалист провел во главе "Бундестим" 25 поединков, в которых сборная одержала 12 побед при 6 поражениях. Еще 7 матчей заканчивались мировыми.

12 сентября немецкая сборная обыграла Францию в товарищеской игре 2:1, но до этого потерпела три подряд поражения (от Польши, Японии и Колумбии). Всего в 2023 году немцы проиграли в четырех из семи сыгранных матчах.

Поэтому 36-летнему Нагельсманну предстоит вернуть национальную команду на победный путь. DFB заключил контракт со специалистом до конца июля 2024 года. Под его руководством сборная сыграет на домашнем Евро-2024.

Тренерский опыт Юлиана Нагельсманна

Начал свой путь со скаутской работы в Аусбурге.

С 2010 по 2019 работал в структуре другого немецкого клуба Хоффенхайма. Нагельсманн был ассистентом главного тренера и возглавлял юношеские и первые команды Хоффенхайма.

С 2019 по 2021 был главным наставником Лейпцига.

Летом 2021 года Нагесльманн возглавил Баварию, во главе которой провел 84 матча. В марте 2023-го покинул этот пост мюнхенского клуба.

Привел Баварию к трем трофеям.

В течение октября и ноябрь Германия проведет еще три контрольных спарринга, в которых сыграет против США (14 октября), Мексики (18 октября) и Австрии (21 ноября).