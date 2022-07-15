Здесь нужен человек с опытом, – Срна признался, почему отказался возглавлять Шахтер

В четверг, 14 июля, Шахтер официально объявил о назначении на должность главного тренера Игоря Йовичевича. Директор по футболу Дарио Срна рассказал, почему не захотел подать свою кандидатуру на этот пост.

Срна: Важно, что Шахтер жив, что не опустил руки

Уже в тот же день "горняки" провели первую тренировку во главе с хорватским специалистом. Хотя до этого было много слухов. На должность главного тренера даже сватали директора Шахтера по футболу Дарио Срну, но тот рассказал, что пока не был готов возглавить команду.

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Срна отметил сложный путь "горняков", который длится уже 8 лет, сколько происходит война в Украине. Но донецкому клубу удалось выдержать сложные испытания и продолжить свое существование на футбольной карте страны.

"Начинаем работу с новым тренером. Ожидается, что чемпионат стартует, хотя еще многое может измениться. Мы знаем, что в Винницу прилетела ракета, поэтому надо быть очень осторожным. Но важно, что Шахтер жив, что не опустил руки. Две войны за 8 лет для клуба, но плакать мы не будем, а будем готовиться. Будем представлять Украину в Лиге чемпионов", – сказал Срна.

Дарио прокомментировал приход в команду Игоря Йовичевича. Срна искренне рад такому назначению, который своей работой заслужил такой вызов.

Что касается Игоря Йовичевича, то он своей работой показал, что заслужил быть тренером Шахтера. Рады, что он стал тренером. Мое предназначение тренером? Много слухов было, но я не готов быть наставником Шахтера сейчас. Здесь нужен человек с опытом, и Игорь заслужил своей работой и своим красивым футболом,

– заявил бывший капитан донецкого клуба.

Кратко о назначении Йовичевича в Шахтере