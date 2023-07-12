"Украина никогда не покинет мое сердце": Йовичевич трогательно попрощался с Шахтером

Бывший наставник "горняков" обратился к бывшим коллегам по донецкому клубу. Хорват оставил положительные впечатления от работы с командой.

В прошлом сезоне Шахтер провел успешную кампанию. Дончане выиграли УПЛ и дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Впрочем, это не помешало владельцу клуба сменить тренера.

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"Горняки" простились с Игорем Йовичевичем, который через несколько дней возглавил Аль-Раед из Саудовской Аравии. Хорват обратился к болельщикам и игрокам Шахтера на прощание.

В прошлом году ни один иностранный тренер не хотел принять Шахтер в условиях войны. Я с тренерским штабом принял решение, и это был лучший шаг в моей карьере. Хочу поблагодарить лично, потому что в условиях войны и тяжелых моментов шлифуется характер и менталитет выживания. Долго думал, как обратиться к вам, последний месяц читал комментарии и слушал, Я чувствовал уважение от вас. Приятно слышать это. Хочу лично болельщиков Шахтера и всех, кто поддерживает меня, поблагодарить.

Также спасибо и клубу с президентом. Они в прошлом году дали мне шанс возглавить лучший клуб Украины с большим статусом, опытом в Лиге чемпионов. И это была действительно большая гордость и респект. Думаю, что Шахтер дал мне многое в этом сезоне. Но так сложилось. Думаю, что я вместе с тренерским штабом дал многое Шахтеру. Должен быть вечный взаимный респект. Были блестящие моменты – матч против Лейпцига, Динамо и первое классико, которое я лично выиграл, прошли Ренн, когда в нас не верили без Миши Мудрика. Были незабываемые моменты, где я действительно могу только гордиться.

Хочу лично поблагодарить каждого игрока. Я отдал им все, что у меня было. Этот четырнадцатый титул навсегда будет вписан золотыми буквами. Желаю клубу и новому тренерскому штабу успешного сезона, хорошего выступления в Лиге чемпионов и еще раз получить титул УПЛ. Вы очень хорошая команда, я буду искренним болельщиком. Всегда Шахтер. Я уехал из Украины, но Украина никогда не покинет мое сердце. Люблю вас. Слава Украине,

– заявил Игорь.

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На яоле Шахтера Йовичевич провел 40 матчей, выиграв 24 из них. Еще 10 были сведены к ничьей и шесть проиграны. Раньше хорват возглавлял Карпаты, словенский Целье, загребское Динамо и Днепр-1.

После Игоря наставником Шахтера был назначен Патрик ван Леувен. Голландец год назад возглавил луганскую Зорю и привел ее в бронзовые медали УПЛ.