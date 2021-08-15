Йовичевич подтягивает карпатовский десант: Гуцуляк – игрок Днепра-1

Левый полузащитник Алексей Гуцуляк изменил Десну и Днепр-1. Футболист подписал 4-летний контракт.

Пополнение Днепра-1

Днепровский клуб сделал очередной трансфер. На этот раз команду Игоря Йовичевича усилил игрок Десны Алексей Гуцуляк, который будет выступать с "9-й" на спине.

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Хорватский специалист хорошо знаком с игрой, которую показывает Гуцуляк. Они вместе работали во львовских Карпатах. Пока неизвестно, сколько клуб заплатил за переход вингера.

Футболист атаки выступал за черниговскую команду с января 2020 года, когда перешел из Карпат. Бесплатно игрок Днепру не мог добраться.

У Гуцуляка был действующий контракт с Десной, который был рассчитан до конца декабря 2022 года. По данным Transfermarkt, стоимость Алексея составляет 900 тысяч евро.

Уже в этом сезоне-2021/2022 успел провести за клуб из Чернигова два матча. В прошлом сезоне отыграл за Десну 27 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов.

Отметим, что Днепр-1 после 4-х туров идет на 5-й позиции в таблице УПЛ. В последней встрече днепряне дома одолели Мариуполь (2:1).

Дебютировать за новый клуб Гуцуляк может провести 21 августа в матче против львовского движения.