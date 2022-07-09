Йовичевич уплатит штраф Днепру-1, если расторгнет контракт ради Шахтера

Все больше информации появляется вокруг возможного назначения Игоря Йовичевича главным тренером Шахтера. Но для этого хорватскому наставнику придется заплатить Днепр-1.

Вытащит солидную сумму из собственного кармана

В контракте Игоря Йовичевича с Днепром-1 прописана сумма, которую он должен оплатить в случае досрочного расторжения соглашения с украинским клубом. Хорватский специалист перед отходом должен отдать днепрянам сумму в размере 500 тысяч евро.

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Интересно, что СМИ активно сватают нынешнего наставника Днепра-1 в Шахтере. Но донецкий клуб не намерен платить днепровской команде клаусулу. Поэтому если Йовичевич досрочно прекратит сотрудничество с Днепром-1, то сам будет вынужден из собственного кармана вынимать 500 тысяч евро.

Похоже, что "горняки" из-за войны войны в Украине решили включить режим максимальной экономии. Ведь когда-то для Шахтера такая сумма была вообще неощутима.

Напомним, что у Йовичевича есть действительный контракт с Днепром-1, рассчитанный еще на год.

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