Йовичевич уплатит штраф Днепру-1, если расторгнет контракт ради Шахтера
Источник:KDK
Все больше информации появляется вокруг возможного назначения Игоря Йовичевича главным тренером Шахтера. Но для этого хорватскому наставнику придется заплатить Днепр-1.
Вытащит солидную сумму из собственного кармана
В контракте Игоря Йовичевича с Днепром-1 прописана сумма, которую он должен оплатить в случае досрочного расторжения соглашения с украинским клубом. Хорватский специалист перед отходом должен отдать днепрянам сумму в размере 500 тысяч евро.
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Интересно, что СМИ активно сватают нынешнего наставника Днепра-1 в Шахтере. Но донецкий клуб не намерен платить днепровской команде клаусулу. Поэтому если Йовичевич досрочно прекратит сотрудничество с Днепром-1, то сам будет вынужден из собственного кармана вынимать 500 тысяч евро.
Похоже, что "горняки" из-за войны войны в Украине решили включить режим максимальной экономии. Ведь когда-то для Шахтера такая сумма была вообще неощутима.
Напомним, что у Йовичевича есть действительный контракт с Днепром-1, рассчитанный еще на год.
Йовичевич согласился возглавить Шахтер
- Игорь Йовичевич хорошо знаком с УПЛ не только за работой во главе днепровского клуба. В сезоне-2014/2015 хорват был исполняющим обязанности главного тренера львовских Карпат.
- С конца сентября 2020 возглавляет Днепр-1. Под его руководством Йовичевич команда провела уже 46 матчей.
- Если Йовичевич перейдет в Шахтер, то станет преемником Роберто Де Дзерби. По информации Джанлука ди Марцио, итальянский специалист расторг соглашение с "горняками".
- Вроде бы хорват уже согласился возглавить донецкую команду.