Йо**ный черт, – экс-боец UFC из США закрыл рот спортсмену, который поддержал Путина

Бывший боец Брендан Шауб резко ответил бразильскому бойцу Пауло Кошти, одобрившему агрессию рашистов. Американец показал поклоннику Владимира Путина, где его место.

Заступился за Украину

Бразильский боец Пауло Кошта назвал Владимира Путина мировым лидером, который значительно сильнее любых других президентов стран. В пример бразилец поставил глав США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона соответственно.

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Этот бред бразильца не смог обойти стороной экс-боец UFC Брендан Шауб. Американец предложил сначала Кошти посмотреть правдивые новости о войне в Украине, а уже потом думать, выражать ли свою поддержку тирану Путину.

Шаубу противно смотреть на такие заявления некоторых бойцов смешанных единоборств. Американец рассказал об ужасе, который в Украине начала русская орда.

Российские военные убивают беременных женщин, невинных детей, бомбардируют детские сады и больницы. Он вписался в Путина. Просто возьми почитай книгу, парень. Посмотри новости. Ты не можешь вписаться за этого йо**ного черта. Ты говоришь о действительно плохом человеке, ответственном за тысячи жизней. Миллионы людей из Украины стали беженцами в поисках безопасности,

– ответил Шауб.

Кто такой Пауло Кошта 30-летний бразильский боец ​​смешанных единоборств. По состоянию на февраль 2022 занимает высокое 4-е место в рейтинге UFC в среднем весе. В последний раз выходил в клетку в октябре 2021-го, уступив по решению судей Марвину Веттори.

Что известно о Брендане Шаубе