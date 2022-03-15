Заступился за Украину

Бразильский боец Пауло Кошта назвал Владимира Путина мировым лидером, который значительно сильнее любых других президентов стран. В пример бразилец поставил глав США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона соответственно.

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Этот бред бразильца не смог обойти стороной экс-боец UFC Брендан Шауб. Американец предложил сначала Кошти посмотреть правдивые новости о войне в Украине, а уже потом думать, выражать ли свою поддержку тирану Путину.

Шаубу противно смотреть на такие заявления некоторых бойцов смешанных единоборств. Американец рассказал об ужасе, который в Украине начала русская орда.

Российские военные убивают беременных женщин, невинных детей, бомбардируют детские сады и больницы. Он вписался в Путина. Просто возьми почитай книгу, парень. Посмотри новости. Ты не можешь вписаться за этого йо**ного черта. Ты говоришь о действительно плохом человеке, ответственном за тысячи жизней. Миллионы людей из Украины стали беженцами в поисках безопасности,

– ответил Шауб.

Кто такой Пауло Кошта 30-летний бразильский боец ​​смешанных единоборств. По состоянию на февраль 2022 занимает высокое 4-е место в рейтинге UFC в среднем весе. В последний раз выходил в клетку в октябре 2021-го, уступив по решению судей Марвину Веттори.

Что известно о Брендане Шаубе