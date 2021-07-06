Йоахим Лев претендует на пост тренера сборной России

Йоахим Лев может стать главным тренером российской сборной по футболу. Также на эту должность рассматривают двух других зарубежных тренеров.

Вместе с Левом на этот пост претендуют экс-наставник Зенита Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, возглавляющий сборную Швейцарии.

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Также в шорт-лист входили российские специалисты Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий, но они отказались.

Сейчас российскую сборную возглавляет Станислав Черчесов. Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы 2020 года, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии.

Карьера Лева в сборной Германии

Лев 15 лет тренировал сборную Германии. При нем команда стала чемпионом мира в 2014 году, выиграла Кубок конфдераций-2017, а также взяла серебро Евро-2008 и бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016. На Евро-2020 немцы вылетели в 1/8 финала.