Эвертон разгромно проиграл в АПЛ и приблизился к зоне вылета: как сыграл Виталий Миколенко

Мерсисайдская команда потерпела уже третье подряд поражение в чемпионате Англии. "Ириски" без шансов уступили Вулверхэмптону, пропустив от игрока с украинскими корнями.

Вулверхэмптон – Эвертон 3:0

Голы: Килман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61.

В чемпионате Англии проходят матчи 20 тура АПЛ. В одном из матчей субботы Эвертон с Виталием Николенко уехал в гости в Вулверхэмптон, пишет 24 канал.

По теме Челси без Мудрика чуть не потерял победу в матче против одного из аутсайдеров АПЛ: видео голов

Провал Эвертона

После удачной серии из четырех сухих побед "ириски" проиграли Тоттенхэму и Манчестер Сити подряд. Матч против "волков" был шансом для мерсисайдцев улучшить свое положение.

Как обычно, Миколенко вышел в основе, но сам Эвертон откровенно провалил игру. Команда Шона Дайча не нанесла ни одного удара в створ ворот Вулверхэмптона.

Как сыграл Миколенко

При этом Эвертон пропустил трижды, один из голов забил англичанин с украинскими корнями Макса Килмана. Что касается Миколенко, то левый защитник провел весь матч.

Читайте также Мяч Зинченко в стиле "кунг-фу" вошел в лучшие головы Арсенала в 2023 году: яркое видео

На его счету три отбора, три выноса и четыре перехвата. Кроме того, Виталий выиграл 5 из 5 единоборств, а также 12 раз потерял мяч. Украинец получил оценку 6,8 на WhoScored, что является вторым показателем среди игроков Эвертона.

Турнирное положение в АПЛ

победа позволила Вулверхэмптону закрепиться на 11 месте в чемпионате с 28 очками

Эвертон же идет на 17 месте, опережая зону вылета всего на один балл.

команда Шона Дайча набрала 26 очков, однако из-за нарушения правил финансового фэйр-плей была оштрафована на 10 баллов

в следующем туре (14 января) Эвертон примет Астон Виллу

в этом сезоне Виталий Миколенко отметился двумя голами в 18-ти играх за "ирисок"

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Эвертон