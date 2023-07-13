Миколенку приготовиться: Эвертон подписал победителя АПЛ, Серии А и ЛЕ на позицию украинца
Источник:ФК Эвертон
Клуб Виталия Миколенко оформил первый трансфер с прошлого лета. И этот переход направлен именно на повышение конкуренции на позиции украинца.
Эвертон объявил о подписании нового левого защитника. Им стал бывший игрок Манчестер Юнайтед, Интера, Уотфорда и Астон Виллы – Эшли Янг.
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38-летний футболист по итогам сезона-2022/2023 покинул Астон Виллу в статусе свободного агента. С ливерпульским клубом Янг подписал краткосрочный контракт до 30 июня 2024 года. Этот трансфер стал первым для Эвертона из предыдущего летнего межсезонья, зимой "ириски" новичков не подписывали.
В прошлом сезоне Эшли провел 32 матча в составе Астон Виллы во всех турнирах и отличился одним голом. Его бывший клуб занял седьмое место в АПЛ, что позволило квалифицироваться в Лигу конференций. Новый же клуб англичанина обеспечил себе сохранение прописки в элите только в последнем туре благодаря победе над Борнмутом Ильи Забарного.
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Достижения Эшли Янга
- Провел 422 матча в АПЛ и 39 в составе сборной Англии.
- Победитель Серии А и АПЛ.
- Обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
- Победитель Кубка Английской Лиги.
- Триумфатор Лиги Европы.