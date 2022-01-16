Эвертон официально уволил Бенитеса с поста главного тренера

16 января 2022 , 17:32
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Источник:

сайт Эвертона

Эвертон посреди сезона остался без наставника. Испанского специалиста Рафаэля Бенитеса официально отправили в отставку.

Бенитес больше не будет работать с "ирисками"

Эвертон сообщил об увольнении главного тренера Рафаэля Бенитеса. Пока неизвестно, кто станет новым наставником "ирисок"

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О назначении нового тренера должны сообщить позже.

Карьера Бенитеса во главе Эвертона

  • Испанец возглавлял Эвертон с июля 2021-го года, сменив на посту Карло Анчелотти.
  • Его контракт с "ирисками" был рассчитан до конца июня 2024-го.
  • Под руководством Бенитеса Эвертон отыграл 22 матча.
  • Клуб расположился на 16-м месте в АПЛ. "Ириски" имеют в своем активе 19 очков.
Интересно! Именно Бенитес был инициатором приглашения Виталия Миколенко в команду.
Автор: Дарина Жданович