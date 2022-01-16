Эвертон официально уволил Бенитеса с поста главного тренера
16 января 2022 , 17:32Читати новину українською
Источник:сайт Эвертона
Эвертон посреди сезона остался без наставника. Испанского специалиста Рафаэля Бенитеса официально отправили в отставку.
Бенитес больше не будет работать с "ирисками"
Эвертон сообщил об увольнении главного тренера Рафаэля Бенитеса. Пока неизвестно, кто станет новым наставником "ирисок"
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О назначении нового тренера должны сообщить позже.
Карьера Бенитеса во главе Эвертона
- Испанец возглавлял Эвертон с июля 2021-го года, сменив на посту Карло Анчелотти.
- Его контракт с "ирисками" был рассчитан до конца июня 2024-го.
- Под руководством Бенитеса Эвертон отыграл 22 матча.
- Клуб расположился на 16-м месте в АПЛ. "Ириски" имеют в своем активе 19 очков.