Эвертон с Миколенко разгромил соперника в дебюте Лэмпарда, Сити с Зинченко прошел Фулхэм

В 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Сити и Эвертон разгромили Фулхэм и Брентфорд соответственно. В обеих встречах соперники сумели лишь раз ответить на четыре гола победителя.

Манчестер Сити – Фулхэм 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (пен.), 57 – Карвалью, 4

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Начало матча получилось ураганным. Уже на 4-й минуте счет открыл 19-летний талант Фулхэма Фабио Карвалью, который недавно был в шаге от подписания контракта с Ливерпулем, сообщает 24 канал.

Подопечные Гвардиолы оправились очень быстро, перевернув все с ног на голову за 9 минут. Хаос в штрафной гостей завершился точным ударом Гюндогана, а Стоунз замкнул подачу де Брюйне с углового.

Команды несколько успокоились и до перерыва больше не забивали. Манчестер Сити отложил все силы на ударный старт второй половины. Марез к ассисту на Гюндогана добавил дубль. Сначала алжирец реализовал пенальти, а затем капитан соперника Рим неудачно подставился под прострел Рияда.

Александр Зинченко появился на 67-й минуте, заменив Канселу. Украинец успел начать атаку, которая завершилась голом юного Делапа. Впрочем, праздник 18-летнего парня испортил лайнсмен – офсайд. Соперники спокойно доиграли последние минуты, больше думая о следующих поединках в своих чемпионатах.

Манчестер Сити – Фулхэм видеообзор

Эвертон – Брентфорд 4:1

Голы: Мина, 31, Ришарлисон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоуни, 54 (пен.)

В старте Эвертона английский специалист Фрэнк Лэмпард выставил 22-летнего украинского защитника Виталия Миколенко. Украинец не подвел, креативно используя пространство по флангу и насыщая штрафную Брентфорда навесами.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу Эвертона. Минимальное преимущество коллективу Лэмпарда обеспечил защитник Ерри Мина. Во второй половине ливерпульский клуб еще трижды отличился.

Забивали нападающий Ришарлисон, защитник Мейсон Холгейт, хавбек Эндрос Таунсенд. Гости на "Гудисон Парк" тоже не спали, отквитав один мяч. Результативный выстрел у Ивана Тони.

На 73-й минуте Миколенко был заменен на 24-летнего правого защитника Джонджо Кенни. За украинцем сегодня один перехват, несколько успешных навесов и 86% точных передач.

Эвертон – Брентфорд видеообзор